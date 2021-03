Manuel Locatelli, obiettivo di mercato della Juventus, ha commentato ai microfoni di Rai Sport il primo gol con la maglia della Nazionale, siglato contro la Bulgaria: "Ho i brividi ancora adesso. Io gioco a calcio per l'emozione, vivo di quello. Noi diamo per scontate tante cose, ma queste sono le cose belle. Sono soddisfazioni enormi, una bellissima emozione che mi porterò sempre dentro. Fare più gol? Sicuramente è un aspetto in cui devo ancora migliorare tanto, un centrocampista che fa gol è molto importante per la squadra. I complimenti fanno piacere, ma in questo mondo è un attimo passare dai complimenti alle critiche. Dobbiamo avere equilibrio. Più complicata oggi o con l'Irlanda del Nord? Io dalla panchina ho visto più complicata questa. Non ci sono partite facili, tutti giocano al massimo contro l'Italia, noi dobbiamo essere bravi a vincere".