Manuel Locatelli, centrocampista ex Milan passato al Sassuolo, si racconta a La Gazzetta dello Sport svelando come un passo importante della sua carriera sia stato il gol segnato contro la Juventus nella stagione 2016/17: ​"Quel gol mi ha cambiato la vita, è uno dei miei momenti più belli, lo racconterò ai miei figli. Però c’è anche il lato negativo: su di me si sono create troppe aspettative. E quando le cose non andavano bene, ne ho sofferto. Non ero un fenomeno prima e non sono diventato un brocco dopo, sono sempre uguale, con la voglia di migliorarmi e di sentirmi sempre più importante. Ma ora mentalmente sono più forte, più pronto ad affrontare le aspettative".