Locatelli, il dolce annuncio social con la moglie Thessa: in arrivo il secondo figlio FOTO

Locatelli di nuovo papà

Splendide notizie per. Il capitano della Juventus ha appena annunciato l'imminente arrivo di un figlio con la moglie, il secondogenito dopo il piccolo Theo che ha compiuto due anni lo scorso marzo. È stata proprio lei, in effetti, a condividere la bella novità sul proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato un paio di dolci scatti accompagnati dalla frase. Un breve messaggio chiuso con un cuore blu, che sembra lasciar intendere l'attesa di un altro maschietto.

Un momento d'oro, dunque, per Locatelli, tra i maggiori protagonisti della stagione bianconera appena conclusa con tanto di goal decisivo - segnato su rigore con un coraggio da vero capitano - nel match vinto domenica sera sul campo del Venezia, che è valso la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo un'annata tanto positiva, inoltre, il centrocampista classe 1998 si è meritatamente guadagnato anche il ritorno in Nazionale per i prossimi impegni, dopo un non breve periodo di assenza.Qui sotto l'annuncio social della coppia!