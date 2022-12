La Juve inizia con il 19enne Samuel Iling Jr, che con il suo mix di forza e potenza ha contribuito a rigenerare la Juventus e per cui ora si attende solo l'ufficialità. La rimonta pre Mondiale dei bianconeri ha dato nuova linfa alla squadra di Allegri, passata al terzo posto e pronta a programmarsi un futuro tutto nuovo. E se Iling Jr sarà una freccia preziosa e in più per la Juventus, i prossimi rinnovi riguarderanno anche giocatori chiave.Danilo, ma soprattutto "Capitan futuro". Come spiega la Gazzetta, il prossimo pezzo che verrà blindato è Manuel, negli ambienti bianconeri considerato il capitano del futuro, cioè del post Bonucci e Danilo. Il riscatto del 24enne ex Sassuolo sarà ufficiale al primo punto della Juve in Serie A a febbraio o marzo, poi arriverà il rinnovo già impostato dopo il “no grazie” estivo al Manchester United. La fumata bianca sarà quasi una formalità.