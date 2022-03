Dopo le parole in conferenza stampa, Manuel Locatelli ha parlato a Sky Sport: "Quando senti la musica della Champions ti emozioni e sono partite differenti. Ne ho giocate di simili all'Europeo, l'adrenalina era la stessa. Servirà una partita di personalità e siamo nel nostro stadio, questa è una cosa bella".



CRESCITA - "La cosa mentale è determinante, mi lavoro al massimo e lavoro duro. La famiglia è importante, riesco a staccare per poi riconcentrarmi, mi tiene tranquillo. Devi essere sempre pronto, giocare ogni tre giorni è difficile mentalmente e fisicamente. Qui alla Juve è così, è giusto, c'è una mentalità differente e ho cercato di prenderla subito".



PIU' AVANTI - "Mi trovo bene, l'ho sempre detto. Sono più libero di attaccare e costruire. Dovrei fare qualche gol in più ma sono felice di come sto giocando e di come stiamo giocando tutti. Questo è importante".