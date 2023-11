Coraggio e attaccamento alla maglia bianconera sono le chiavi del successo per Manuel, che oggi si prepara per il grande scontro contro l'Inter nonostante una recente frattura alla decima costa. La sua determinazione a tornare in campoche apprezza la saggezza tattica e la grinta che Locatelli porta al gioco della squadra. Nell'ultima partita contro il Cagliari, Locatelli ha subito una frattura leggermente scomposta,, è tornato ad allenarsi con i compagni solo tre giorni fa. Allegri, consapevole dell'importanza di Locatelli nel suo schema di gioco, è ora alle prese con la decisione di farlo giocare dal primo minuto contro l'Inter.La tentazione di schierare Locatelli è forte, considerandolo il perno attorno al quale ruota l'intera squadra. Rinunciare alla sua saggezza tattica e alla grinta in campo non è una scelta che Allegri prenderebbe a cuor leggero. Il dilemma del tecnico livornese si risolverà probabilmente poco prima della riunione tecnica pre-match, dove valuterà pro e contro di schierare Locatelli o Rabiot in regia.. Il giocatore vuole contribuire alla sfida più importante della stagione, quella che potrebbe portare la Vecchia Signora in vetta alla classifica. Il rischio di saltare questa partita cruciale è presente, ma Locatelli ha dimostrato di essere disposto a fare tutto il possibile per evitare ciò. La sua presenza in campo potrebbe essere determinante per il destino della Juventus in questa fase cruciale del campionato. Ne scrive Tuttosport.