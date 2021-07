Spesso, quasi sempre, i giocatori sono determinanti nella chiusura di un affare. E' quello che si augura la Juventus con, determinato a dire sì soltanto ai bianconeri. Anzi, l'ha già fatto: e con quella scelta la Juve si è presentata dal Sassuolo con un'offerta di 30 milioni tra prestito e obbligo di riscatto. Non va, respinta. I neroverdi ne hanno ricevuti 40 dall'Arsenal e fosse per loro il giocatore sarebbe già sul primo volo per Londra, ma Loca vuole solo la Juve. E spesso, il parare dei giocatori è decisivo.