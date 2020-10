Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo ed obiettivo di mercato della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il Sassuolo ha dimostrato di credere in me dopo che qualcuno non lo aveva fatto. Sono più completo, tutto questo grazie al lavoro svolto ogni giorno con i miei compagni e con De Zerbi e grazie alla fiducia che provo. Il segreto è nell'equilibrio che ho trovato dentro di me. Mi sento a mio agio sia giocando a due sia da mezzala, non è il ruolo ma l'interpretazione che mi caratterizza. Sì, dovrei fare più gol, è l’obiettivo che mi sono posto quest’anno. La Nazionale non la regalano, va conquistata ogni domenica e poi va conquistata nuovamente. È un motivo d'orgoglio avere altri due compagni con me, anche lì vogliamo tenere la palla e c'è un gruppo unito".