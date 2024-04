Manuel Locatelli festeggia sui social dopo la vittoria della Juventus contro la Lazio per 2-0. Il centrocampista italiano è stato in campo tutta la partita e dopo qualche errore nel primo tempo, nella ripresa ha alzato il livello della prestazione. Da un suo grande recupero arriva il gol che porta al vantaggio bianconero firmato da Federico Chiesa. "Spirito Giusto. Spirito Juve" il messaggio pubblicato su Instagram da Locatelli, che dopo un periodo così negativo per tutta la squadra si gode il risultato di ieri.