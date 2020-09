Manuel Locatelli farà il suo esordio con la maglia della Nazionale questa sera contro l'Olanda alla ​Johan Cruijff Arena di Amsterdam e oltre a Roberto Mancini ci saranno anche gli occhi della Juventus sul centrocampista del Sassuolo che pochi giorni fa ha rivelato che Pirlo è stato il suo idolo da bambino. I bianconeri seguono da tempo l'ex Milan ma ad oggi il Sassuolo chiede almeno 30 milioni di euro per il gioiellino classe 1998. Esordio con vista Juve, per lui, anche se ad oggi i bianconeri non possono mettere sul piatto i soldi richiesti dai neroverdi. Se ci saranno uscite a centrocampo, si vedrà...