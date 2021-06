Manuel Locatelli ha convinto del debutto agli Europei in Italia-Turchia, mettendo in mostra le stesse doti e le stesse statistiche mostrate nel Sassuolo in questa stagione. Così scrive Tuttosport: "Debutto in linea con le statistiche di Locatelli: nei cinque migliori campionati europei (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1) è stato il giocatore che ha effettuato più passaggi verso la trequarti avversaria (492), davanti a N’Zonzi del Rennes (431), Busquets del Barcellona (425), De Roon dell’Atalanta (422) e Westwood del Burnley (416), con una precisione dell’80%. Ed è stato il quarto per passaggi totali con 2762 (89,8% riusciti), alle spalle di N’Zonzi (2761), De Jong del Barcellona (2732) e Robertson del Liverpool (2700). È stato anche il 28° (e il 6° in Serie A) per passaggi filtranti, ossia al di là della linea difensiva avversaria, il 7° (1° in Serie A) per passaggi progressivi, ossia che permettono un avanzamento significativo del pallone, e 12° per i “second assist” o penultimi passaggi prima di un gol: ne ha serviti 5, Messi che è primo 7."



I CONFRONTI - "Le doti di centrocampista completo che hanno convinto la Juventus a inseguire Locatelli trovano conferma anche confrontando le sue statistiche con quelle di alcuni dei migliori interpreti del ruolo. Come Casemiro del Real Madrid, Kanté del Chelsea, De Jing del Barcellona e Rodri del Manchester City. Solo Rodri e De Jong sono stati più precisi nei passaggi (92,6% per entrambi contro 89,8%), solo lo spagnolo e Kanté lo sono stati nei lanci (74,3% e 71,6% contro 64,7%), solo Kanté nei filtranti (55,6% contro 33,9%) eseguendone però 0,35 ogni 90 minuti contro 1,81 di Locatelli, quello tra i cinque che ne ha effettuati di più. Il neroverde regge il confronto anche in fase difensiva. Con Kanté è il migliore per percentuale di duelli difensivi vinti (65,1%), anche se ne effettua di meno (6,87 ogni 90’ contro i 9,2 del francese). Secondo solo a Rodri (3,72) e Casemiro (5,55) per duelli aerei, vince però il 60% dei suoi 3,24, superato solo dallo spagnolo del City (68,6%). Peggiore dei cinque per percentuale di duelli vinti a palla contesa (43,1%, il migliore è Casemiro con il 52,6%), con 3,8 ogni 90’ è però quello che ne effettua di più dopo il brasiliano del Real con 3,9. Non male, tenuto conto che con i suoi 23 anni Locatelli è il più giovane dei cinque (De Jong ha 24 anni, Rodri 25 tra 9 giorni, Casemiro 29 e Kanté 30). Gli altri, però, quanto descritto lo hanno fatto con Barcellona, City, Real e Chelsea. La Juventus è convinta che Locatelli possa farlo in bianconero e decisa a permettergli di dimostrarlo."