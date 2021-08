Quando si sapranno novità sul fronte? Secondo quanto raccontato questa mattina da Tuttosport, già domani potremmo avere novità importanti sul giocatore. "Entro domani il destino di Locatelli sarà comunque assai più chiaro, per non dire definitivo, all’alba dell’ultima settimana di precampionato. Juve e Sassuolo avranno l’ennesimo contatto, ma non sarà un quinto vertice faccia a faccia a sbrogliare la matassa. I due club non hanno più bisogno di confrontarsi e chissà se in extremis non sia utile tornare a parlare di una contropartita tecnica da girare agli emiliani".