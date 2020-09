Un esordio così non si può scordare facilmente. In senso positivo ovviamente, perché la prima di Manuel Locatelli con l’Italia è da incorniciare. Personalità, quantità e qualità, doti che dimostrano quanto non sia più un centrocampista alle prime armi e che hanno convinto Andrea Pirlo, desideroso di poterlo allenare. Fabio Paratici ha preso nota, ha approfondito i contatti con il Sassuolo che continua a chiedere tra i 25 e i 30 milioni di euro per il classe ’98. Come riporta Calciomercato.com, l’offerta della Juventus si è arenata ad un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. La forbice tra domanda ed offerta è ampliata anche dalla resistenza dal tecnico neroverde De Zerbi, che lo considera fondamentale nella sua squadra. Ma i contatti tra i due club proseguono.