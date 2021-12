La Juventus sta facendo fatica a trovare certezze e continuità di vario genere. Ma se c'è un faro assoluto nella squadra di Max Allegri, risponde al nome di Manuel Locatelli. Il centrocampista arrivato dal Sassuolo quest'estate è infatti l'unico giocatore della rosa bianconera ad aver disputato fin qui tutte le 15 partite giocate dalla Juve in Serie A: 4 gare da subentrato, le altre 11 da titolare. Nel suo essere semplice e disciplinato, Locatelli rappresenta il giocatore a cui Allegri si affida per avere ordine in entrambe le fasi di gioco.