Juventus-Wydad, come è andata la partita di Locatelli

Nel match di ieri contro il Wydad Casablanca, il secondo dellaal Mondiale per Club negli Stati Uniti, si è rivisto anche, che ha ormai smaltito definitivamente il problema alla caviglia accusato con la Nazionale. Per lui solo una ventina di minuti in campo nel finale, in cui comunque ha dimostrato la sua consueta solidità nel suo ruolo in mediana.La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, che gli ha attribuito un 6 in pagella, ha giudicato così la sua prestazione: "Riecco il capitano: debutto Mondiale e buon rodaggio post infortunio. Tempismo perfetto in vista del big match contro il Manchester City che chiuderà il girone".