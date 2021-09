Diciamo pure che con la Svizzera dimostra sempre una certa verve. E diciamo anche che il processo di maturazione di, in appena un paio di stagione, è stato semplicemente strabiliante. Manuel Locatelli si è piazzato accanto a Jorginho, Verratti e Barella, diventando un titolare (aggiunto) della squadra azzurra. Come racconta Gazzetta, sembrava destinato da fare il centrale unico, il play di una mediana a tre. Per De Zerbi era uno dei due in mezzo nel 4-2-3-1: imposta e detta i tempi, col tocco sì, da regista.Locatelli è approdato alla Juventus in questa sessione di calciomercato, alla fine a spuntarla sono stati i bianconeri con prestito biennale e obbligo di riscatto per 25 milioni di euro più 12,5 di bonus. Ci ha messo un anno in più, Manuel. Poi è arrivato in bianconero. Adesso Allegri ha una missione per il quotidiano: trasformarlo nel suo, poiché Locatelli assomiglia certamente al tedesco, ma con meno incursioni e lancio migliore. Senza Pjanic, magari Arthur potrebbe rappresentare un aiuto concreto...