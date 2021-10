"Per la nostra piccola comunità Manuel è un motivo di immenso orgoglio, a soli 23 anni ha già portato il nome di Galbiate alla ribalta internazionale. È un esempio di sacrificio e motivazione per tutti, oltre che un bravissimo ragazzo, con i piedi per terra. I giovani come lui non sono solo il nostro futuro, ma anche il nostro presente: il compito di noi adulti è solo quello di aiutarli ad esprimere al massimo le loro potenzialità. Per me personalmente è sempre una grande emozione vederlo scendere in campo: al di là della fede calcistica, è bellissimo osservarlo in azione, con una maglia o con l'altra". Queste le parole di ​Piergiovanni Montanelli, sindaco di Galbiate, città natale di Manuel Locatelli che oggi è stato premiato in Municipio.