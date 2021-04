Nell'intervista di oggi al Corriere dello Sport, Manuelha parlato della svolta e delle possibilità che gli si sono aperte da quel momento: "Appena ho iniziato ad allenarmi tutti i giorni dando sempre il massimo. Il resto lo hanno fatto le idee che De Zerbi mi ha trasmesso: sul campo è uno dei migliori tecnici in circolazione e con lui impari parecchio. La fiducia in me stesso è cresciuta e ora sono più sicuro delle mie possibilità".