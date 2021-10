Manuel Locatelli e la sua fidanzata Thessa Lacovich si sposeranno



I due sono fidanzati dal 2017, quando lui giocava nel Milan e lei si trovava nel capoluogo lombardo per motivi di studio e lavoro. Dopo aver frequentato Cattolica e Ied, la costaricana Thessa ha lavorato per Sky Cinema e oggi, coerentemente coi suoi studi in media advertising, si occupa di campagne di brand e comunicazione per un'altra azienda.

Qui di seguito una gallery di foto di Manuel e Thessa tratta dai profili Instagram dei due ragazzi presto sposi: