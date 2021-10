Un ritratto familiare di Manuel Locatelli a cura di Tuttosport: "La forza di Manuel Locatelli sta nella famiglia: quella di origine (mamma Simona, papà Emanuele e i fratelli Martina e Mattia) e quella che andrà a costruire insieme alla fidanzata, e futura moglie, Thessa Lacovich. Affetti e passione condivisi, ma anche un grande sostegno affinché i sogni di un bambino, con la foto di Pavel Nedved sopra al letto della cameretta, si trasformassero in realtà.Nel giorno della sua presentazione alla Continassa Manuel ha svelato un aneddoto familiare. «Quando ho segnato il gol alla Juve con la maglia del Milan ero al settimo cielo. Torno a casa e mia nonna mi dice: bravo Manuel, gol bellissimo, però anche quello di Pjanic era regolare». Una frase che la dice lunga sulle recriminazioni della nonna ultrà, capace persino di smorzare l’euforia del nipote goleador.Una famiglia di gobbi, che vive nel ramo del lago di Lecco.Al parco della Fornace la famiglia Locatelli giocava anche senza porta. «Mettevamo i giacchetti come pali e via, due contro due. Io e Mattia, contro Manuel e papà» il racconto della sorella Martina, che si è sposata quest’estate e ha voluto i due fratelli come testimoni."