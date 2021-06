Ci sono settimane che contano più di altre, e questa inaugurata qualche ora fa ha il sapore di essere decisiva. Soprattutto per Manuel Locatelli. La trattativa con la Juventus è infatti entrata nel vivo, a breve ci sarà un altro contatto tra Cherubini e Carnevali, con Dragusin sul piatto e pronto a essere 'sacrificato' sull'altare della qualità a centrocampo.



I DETTAGLI - Insomma, l'incontro è in programma. E Manuel, che ha chiesto al Sassuolo di non essere distratto dal mercato durante gli Europei, ha scelto la Juve su ogni altra possibilità, in particolare all'estero. Carnevali sarà a Milano nei prossimi giorni, già domani o giovedì potrebbe esserci la prima fumata bianca sulle 'grandi questioni'. Per i dettagli, visite e firma poi si attenderà anche l'Europeo. DRAGUSIN - Quattro presenze con la prima squadra eppure una cerchia incredibile di estimatori. Radu Dragusin è sembrato da subito l'uomo giusto per il Sassuolo: a gennaio ci aveva provato il Lipsia, poi il Newcastle. Lo stesso Sassuolo aveva chiesto informazioni, poi i bianconeri gli hanno rinnovato il contratto e deciso di puntare su di lui. Ma Radu vuole giocare. Farlo da titolare e in Serie A. Per questo Sassuolo sarebbe perfetto e ha accettato di buon grado l'idea di partire, con l'ultima mossa di Cherubini da non sottovalutare: si lavora per inserire un diritto di prelazione, perché Dragusin è un prodotto Juve e in qualche modo andrà tutelato.