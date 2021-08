La nuova Juventus di Max Allegri, dopo la vittoria per 3-0 nell'ultima amichevole precampionato giocata ieri alla Continassa contro l'Under 23, è pronta per l'esordio in Serie A. L'appuntamento è fissato per domenica sera alle 18:30, con i bianconeri che se la vedranno con l'Udinese nella trasferta della Dacia Arena.Nell’allenamento odierno alla Continassa, si sono visti in gruppo anche i nuovi acquisti, rimasti fuori nell'amichevole di ieri. La speranza dei tifosi è di vederli già in campo contro l’Udinese, ma molto probabilmente Allegri non punterà sui due giovani già dal primo minuto.