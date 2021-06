Manuel Locatelli è il nome giusto per il centrocampo della Juventus? A chiederselo sono in tanti sui social, da cui emerge un quadro sostanzialmente positivo riguardo al giocatore attualmente al Sassuolo. Che piace, non solo a Massimiliano Allegri, ma anche ai tifosi della Juve, in attesa da tempo di un centrocampista di livello in grado di aumentare il tasso tecnico dei bianconeri.



Nella gallery dedicata, abbiamo raccolto un po' di commenti apparsi sui social, dove il nome di Locatelli è tra i più segnalati e twittati. C'è chi la prende sul ridere ("Va preso prima che inizi Masterchef!") e chi struttura la Juventus del futuro proprio sul talento di Manuel...