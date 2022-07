Si è conclusa con l'amichevole contro il Pinerolo la settimana di fuoco della Juventus, la quale ha arruolato nella propria rosa anche i nomi di Paul Pogba e di Angel Di Maria. E' stata una vittoria che non ha ammesso repliche quella della squadra allenata da Massimiliano Allegri, uscita trionfante per 9-0 grazie alla tripletta di uno scatenato Moise Kean, dalla prima rete in bianconero di Angel Di Maria e dalle reti di Zakaria, Rabiot e Soulè (doppietta). Ma bisogna prendere nota anche dell'ottima prova di Manuel, schierato in fase di regia in questi primi test stagionali. Bisogna capire infatti se l'ex Sassuolo ha tutte le attitudini necessarie per impadronirsi delle chiavi del centrocampo bianconero che, latita ancora di registi. La posizione di Arthur è piuttosto in bilico e viene logico pensare che Locatelli sarà a tutti gli effetti il metronomo della Vecchia Signora.- Da qui alla fine del mercato però, potremmo assistere a dei colpi di scena che rischiano seriamente di mescolare le carte in tavola. Già, perchè l'interesse della Juve nei confronti di Leandroè reale e non è da escludere che i dirigenti della Continassa possano incontrare l'entourage del giocatore nelle prossime settimane, allora si che si dovranno rivalutare determinate situazioni.