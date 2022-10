Come racconta Gazzetta, "mancano 42 passaggi". E se lo starà domandando lo stesso Manuel. C’è un dato che più di tutti spiega l’involuzione di uno dei centrocampisti italiani più promettenti ed è la differenza nella sua distribuzione del gioco dal Sassuolo alla Juventus. In due anni, Locatelli è passato dagli oltre 71 passaggi riusciti in neroverde ai meno di 30 in bianconero. Una differenza troppo grande per essere spiegata solo con la forma o il rendimento del giocatore.