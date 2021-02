2









Idee chiare. La Juve in vista del prossimo mercato mira a rinforzare il centrocampo con alcuni colpi di rilievo e di prospettiva: per giugno il prescelto è Manuel Locatelli. Servono qualità e personalità, ma serve anche un investimento importante, in una delle formule creative viste quest'anno. Detto che il sogno Paul Pogba prosegue e proseguirà, qualora dovesse capitare un'occasione particolare specialmente, la Juve ha identificato nel nome di Manuel Locatelli il proprio preferito.



Italiano, giovane, ma maturato tantissimo in questi anni, in cui è diventato sempre di più leader e capitano in campo del Sassuolo. Responsabilità emotive ma anche tecniche sempre maggiori. La Juve ha già provato più volte a prenderlo, ma non c’è riuscita. Ha però probabilmente posto una base importante perché se ne riparli a breve. Come scrive Tuttosport, il Sassuolo vuole soldi cashe i 35 milioni chiesti sono ancora troppi. Si lavorerà sui rapporti ottimi per trovare un punto d’incontro. Idea in questo momento più arretrata ma viva è quella di Houssem Aouar, talento del Lione in scadenza nel 2022. E un'altra indiscrezione, dalla Germania, parla di Corentin Tolisso come nuovo obiettivo della Juve, visto che cambierà squadra a un anno dalla scadenza del contratto. Tanti nomi, una certezza: Locatelli ora sembra essere diventato il primo della lista Juve.