Roberto De Zerbi, attuale allenatore dello Shakthar Donetsk, ha parlato a Radio 24 della crescita di Manuel: "L'ambiente Sassuolo credo sia stato determinante per Locatelli. Non so se rimanendo al Milan sarebbe potuto arrivare a questi livelli, ma venendo da noi è tornato un po' indietro e lo aveva capito. Un passo indietro per farne poi due o tre in avanti".