Come racconta Gazzetta, la situazione diè ancora quella... dell'attesa! Ecco perché la foto di ieri, pubblicata dal giocatore con tanto di descrizione "CALMA.", non ha potuto far altro che scatenare i supporters. Pionieri anche del photoshop. Scrive il quotidiano: "Locatelli sa che Juve e Sassuolo si sono incontrate per lui tre giorni fa. Hanno parlato, la Juve ha presentato un’offerta per lui e il Sassuolo ha risposto che no, non basta. I due club si rivedranno nei prossimi giorni e in effetti, come dice Manuel, c’è ancora da aspettare. Gli juventini, terribili, nei commenti alla foto hanno trovato il modo di girare lo scatto a loro favore. Hanno sostituito la C con un’H ed ecco «HALMA», con la C aspirata alla toscana. Una delle classiche espressioni di Max Allegri".