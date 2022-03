Dopo un periodo non propriamente idlliaco i tifosi juventini possono tirare un sospiro di sollievo, così come tutti quelli taliani. E' appena stata annunciata infatti, la notizia ufficiale della guarigione di Manuel Locatelli dal Covid, permettendogli di fatto di raggiungere i suoi compagni in ritiro con la Nazionale. In caso di successo contro la Macedonia potrà essere convocato da mister Mancini per affrontare la vincente tra Portogallo e Turchia. Di seguito il comunicato ufficiale.



'Manuel Locatelli ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento partirà in serata per raggiungere il ritiro della nazionale italiana a Coverciano'.