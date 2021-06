di Nicola Balice

C'è Manuel Locatelli, primo obiettivo e unico giocatore attualmente al centro di una trattativa avviata: lui vuole la Juve, la Juve vuole lui, il Sassuolo punta all'asta per ricavare il massimo possibile. C'è Paul Pogba che rappresenta un sogno, il suo futuro è legato a doppio filo con quello di Cristiano Ronaldo, sorprese non sono da escludere ma ancora complicate da programmare. C'è Youri Tielemans per cui la Juve si è iscritta alla corsa. C'è Corentin Tolisso, alternativa a Locatelli per ora ancora piuttosto sullo sfondo. C'è Miralem Pjanic che sogna il ritorno, cercando col Barcellona un accordo per potersi muovere in prestito e spingendo per il rientro a Torino. Ci sono tanti altri nomi sui cui Federico Cherubini lavora, perché Max Allegri avrà bisogno di un centrocampo molto più dominante di quello dell'ultima stagione: un grande colpo, meglio due. Ma c'è soprattutto un reparto che dovrà riuscire a sbloccare il mercato in uscita per poter agire in entrata, non c'è più nessun incedibile anche se la gerarchia di chi dovrà partire è chiara. Dalla A di Arthur alla R di Ramsey, scopri in gallery tutto sui centrocampisti della Juve e su come verranno gestiti da qui a fine mercato.