Manuel Locatelli è il giocatore del momento. L'estate scorsa il Sassuolo ha resistito agli assalti della Juve che non molla la presa e prepara un nuovo tentativo per gennaio. L'ex Milan continua a migliorare di partita in partita e questa sembra essere davvero la stagione dell'esplosione. Se n'è accorta anche la Roma, che secondo quanto riporta Leggo è pronta a sfidare la Juve per il centrocampista classe '98. La valutazione di Locatelli si aggira intorno ai 40 milioni, l'idea della Juve è quella di abbassare la parte cash inserendo delle contropartite.