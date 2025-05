Locatelli dopo Venezia-Juventus: 'Rigore? Sembrava la palla medica'

2025 Getty Images

Locatelli, le parole dopo il rigore in Venezia-Juventus

Manueha segnato il rigore decisivo a Venezia che ha mandato la Juventus in Champions League. Il capitano bianconero ai microfoni di DAZN ha parlato di quanto pesasse quel pallone: "Sembrava la palla medica, quella che usiamo in palestra"."Sono veramente felice, dovevo prendere io questa responsabilità, sono il capitano, sono felice per tutti noi, per tutto il gruppo, i fisioterapisti, chi lavora, era importantissimo andare in Champions, chiaro che in stagione potevamo fare meglio, siamo consapevoli ma ora dobbiamo goderci questo risultato".

"L'ho detto più volte, in Coppa Italia abbiamo fatto malissimo, in Champions potevamo fare di più, qua bisognava almeno arrivare in Champions, ora dobbiamo metterci a lavorare, abbiamo il Mondiale e onerare questa maglia".