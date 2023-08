Manuelsi è raccontato a Tuttosport. Il centrocampista bianconero ha parlato anche della sua stagione e di una necessaria risalita: «Io credo che la cosa più importante sia tornare ad avere entusiasmo: comunque è stata un’annata molto difficile, quella che si è conclusa a maggio, per noi giocatori ma per tutti, per il club, per lo staff, per i tifosi. Però ormai ce la siamo messa alle spalle: l’importante è avere entusiasmo, stare uniti come gruppo, cercare di disputare una grande annata. Anche perché io personalmente so che devo fare di più: sono molto ambizioso, credo di potere e dovere dare ancora tanto, sicuramente sempre di più. Questo è un mio obiettivo personale di questa stagione che sta per cominciare».