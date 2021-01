Quando una squadra viene a giocare all'Allianz Stadium e riesce a resistere e anzi proporre efficacemente con l'uomo in meno, grandi meriti vanno innanzitutto all'allenatore (Roberto De Zerbi) e a chi tesse con precisione tempi e trame di gioco:che i giornali oggi promuovono a pieni voti e addirittura Tuttosport scrive che ha incantato e disegnato calcio.Obiettivo di mercato nemmeno troppo nascosto della Juventus per il centrocampo, Locatelli ha dato prova ancora una volta, proprio contro una sua possibile futura squadra, della propria maturità tecnico-tattica. Ma quando sarà possibile vedere questa maturità all'opera con la maglia bianconera?Qualcosa che in tempi di "covid economy" non è scontato nemmeno per una big come la Juve.La valutazione di Locatelli si aggira sui 40 milioni di euro, una cifra troppo esosa per il momento. Lo stesso procuratore del giocatore ha rassicurato in tal senso. L'ex milanista ha appena compiuto 23 anni e ha un contratto col Sassuolo fino al 2023. Sia mai che con una cessione eccellente e una congiuntura economica più favorevoleper non compromettere le possibilità di monetizzare. In attesa dei prossimi episodi della telenovela, continueremo a goderci i "disegni del geometra" con un'altra maglia e a immaginare come possa ben incastrarsi nella mediana juventina.