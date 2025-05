Locatelli difensore centrale contro l'Udinese? Quando l'ha già fatto

Getty Images

è pronto a... tornare indietro. L'emergenza dellain vista della delicata sfida di domenica contro l'Udinese, dovuta a infortuni e squalifiche, costringerà il capitano bianconero, con tutta probabilità, a occupare un posto nel reparto arretrato, al fianco di Renato Veiga e Federico Gatti (che ha lavorato anche ieri, nel suo giorno libero, per accelerare il percorso di recupero dopo la frattura della diafisi del perone)."Nell’emergenza si gioca dove chiede il mister", le parole del centrocampista azzurro, consapevole già dopo Lazio-Juventus che la sfida successiva di campionato avrebbe richiesto a tutti uno sforzo in più. "Quando sono arrivato qui dal primo giorno ho capito che non esistono alibi, chi giocherà dovrà farsi trovare pronto".

Locatelli difensore centrale: quando è già successo

Quello di, comunque, non è affatto un ruolo nuovo per Locatelli, che già con Thiago Motta era stato impiegato nel reparto arretrato, contro ilin Coppa Italia (partita vinta 4.0, valida per gli ottavi di finale). Sempre secondo il capitano, c'è però un aspetto preciso da cui ricominciare la corsa dopo la beffa subita sabato dalla Lazio: "Si è vista una squadra vera, che voleva soffrire; bisogna ripartire da questo spirito. Con questo atteggiamento possiamo fare male agli avversari".