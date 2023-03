Il centrocampista bianconero Manuel Locatelli ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo compagno Angel Di Maria, in un video pubblicato pochi istanti fa dalla Juventus attraverso il suo account di Twitter.'Partiamo dal presupposto che ci sono tanti giocatori da cui ho imparato molto. Uno in particolare però, che è Angel. Lui fa un altro sport. Dico lui come esempio, ma ce ne sono tanti altri di giocatori. Da Bonucci a Danilo, Alex Sandro che è un grande giocatore e una grande persona. Ma penso che Angel sia l'esempio del campione. È un fenomeno, ha vinto tutto quello che poteva vincere. Si è presentato con noi in America come la persona più umile di questo pianeta. Queste sono cose che ti rimangono. Gliel'ho detto anche il primo giorno. Gli ho detto: 'Tu sei venuto qui, hai vinto tutto quello che potevi vincere e'.. Lui invece è proprio un campione'.