Le parole di Manuel Locatelli, dopo l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale di Qatar 2022:"La delusione è enorme , le parole non si riescono a trovare e siamo distrutti.La realtà è che non c’è un noi e un voi, siamo tutti insieme come lo siamo sempre stati.Allora io credo che l’unico modo per rialzarci sia continuare così , uniti come solo L’Italia sa fare .Come in ogni piazza quest’estate.Poche parole , rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo .Uniti sempre per L’Italia".