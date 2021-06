Manuel Locatelli è il protagonista della serata italiana. Una stella tra le stelle, con i riflettori della Juventus accesi su di lui. Il centrocampista classe '98 è stato il migliore in campo nel 3-0 alla Svizzera con una doppietta decisiva: "C'è tanto lavoro e determinazione. Sono felice e orgoglioso di questa partita - ha detto a Sky Sport nel post partita - Faccio parte di un gruppo fantastico che è la nostra fortuna, per me è fondamentale essere qui: forse la pandemia mi ha aiutato perché l'anno scorso non credo che sarei potuto venire, ma il lavoro e la determinazione mi hanno permesso questo. Il primo gol è stato bellissimo, un'azione bellissima. Ho visto Dome (Berardi, ndr), e mi ha fatto l'assist lui quando sono andato a chiudere. La dedica è per la mia fidanzata e per i miei genitori a casa. E' un'emozione grandissima. Il secondo gol invece è per tutti gli italiani che sono qui e a casa, che stanno soffrendo e hanno sofferto. Speriamo di regalare loro tante altre emozioni.



FUTURO - Di solito io non accompagno così l'azione, stavolta invece ci ho creduto perché ero galvanizzato dal lancio. Ho avuto un pizzico di follia e sono andato a concludere l'azione. Non so cosa aspettarmi dal futuro, non voglio fare troppi viaggi mentali, stare tranquillo, mantenere i piedi per terra e godermi questo Europeo e questo gruppo fantastico".