potrebbe giànel​la prima giornata di Serie A che vedrà la Juventus impegnata alla Dacia Arena contro l’Udinese di Gotti. Max Allegri, come dimostrato in passato con Higuain e Dybala, non ama gettare subito nella mischia i nuovi acquisti, ma questa volta potrebbe essere quasi costretto. Per la trasferta di Udine, infatti, il tecnico toscano dovrà fare a meno degli infortunati Arthur e Rabiot, oltre che dello squalificato McKennie. Con i soli Ramsey e Bentancur a disposizione, Allegri potrebbe completare il reparto proprio con Locatelli.