Quella di ieri è stata una serata completamente amara per la Juventus che, oltre a doversi arrendere all'Inter e alla direzione di gara di Irrati, ha dovuto fare i conti anche con la sfortuna che, ha colpito nuovamente l'ex Sassuolo Manuel Locatelli. Il centrocampista ha evidenziato una lesione del legamento collaterale del ginocchio, il quale lo costringerà a restare fuori per almeno un mese. Il Campione d'Europa ha voluto tranquillizzare tutti i tifosi attraverso un post pubblicato qualche istante fa sui suoi canali social.'L’unica cosa certa è che darò tutto me stesso per tornare il prima possibile a lottare con i miei compagni per questa maglia.Forza Juve.Fino alla Fine'.