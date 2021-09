Manuel Locatelli ci ha messo tanto per passare alla Juventus, squadra in cui teneva particolarmente ad approdare. E appena arrivato, sta subito affrontando un momento di grandi emozioni concentrate in poco tempo.che, fa notare il Corriere dello Sport, ha esaltato la sua completezza tra tecnica, carattere e presenza fisica., con la quale colpì duramente proprio la Juve con quel super gol nel 2016. Ma quello è il passato, oggi Locatelli è pronto a diventare un protagonista nel centrocampo della Juve.