Tanta, tantissima Italia nelle prime pagine dei giornali sportivi in edicola oggi. L'uomo-copertina è Manuel Locatelli, che sulla prima de La Gazzetta dello Sport esulta insieme a Insigne: "Sei bellissima" è il titolo a otto colonne. Discorso simile anche per Tuttosport, che si concentra sul centrocampista classe '98 del Sassuolo e nel mirino della Juventus: "Locatelli d'Italia. 3-0 alla Svizzera, Azzurri agli ottavi". Anche il Corriere dello Sport accende i riflettori sulla vittoria della Nazionale: "La pazza gioia. Gol e spettacolo: Locatelli e Immobile trascinano l'Italia agli ottavi".



