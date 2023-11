Il countdown per il derby d’Italia è già iniziato per lo staff medico della. I, con nomi quali, rappresentano le sfide principali per i fisioterapisti e i medici del club, i quali stanno lavorando instancabilmente per garantire il recupero in vista dell'importante sfida contro l’Inter in programma domenica prossima.L'attenzione è ora rivolta a Weston, rientrato dagli Stati Uniti con un fastidio al ginocchio sinistro. Attualmente, il suo stato di salute non desta preoccupazioni. Tra i cinque infortunati menzionati, Massimiliano Allegri potrebbe sperare nel recupero di alcuni di loro., seppur con qualche incertezza, potrebbe essere incluso in panchina. Situazione simile per, il cui recupero è praticamente certo, nonostante un'assenza di due mesi., dopo un mese di stop, potrebbe anch'esso rientrare in squadra.Le situazioni di Manuel Locatelli e Fabio Miretti presentano scenari diversi., rientrato giovedì dal ritiro dell’Under 21 a causa di una lombalgia,. La situazione diè più incerta e preoccupante per Allegri. Il centrocampista, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2028 e recentemente nominato capitano,Nonostante sia riuscito a rimanere in campo,Locatelli ha immediatamente avviato terapie per accelerare la guarigione, ma la sua disponibilità nella migliore delle ipotesi rimane incerta fino all'ultimo momento.