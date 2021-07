Dopo la vittoria dell'Europeovolta pagina e punta lo sguardo sul mercato. In prima fila per lui c'è la Juventus, che nei prossimi giorni si incontrerà col Sassuolo per trovare una quadra. Tra i bianconeri e il giocatore è tutto fatto, e Locatelli già strizza l'occhio alla Juve: "​Fa piacere il loro interesse, è una grandissima squadra e vedremo cosa succederà. Dopo il rigore sbagliato contro la Spagna mi stava crollando il mondo addosso e Chiellini continuava a dirmi di stare tranquillo che avremmo vinto - ha detto a Sky - Lo stesso mi ha detto anche a Wembley in finale e a quanto pare aveva ragione".