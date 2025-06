Sky - Locatelli, l'infortunio non preoccupa: le ultime su Koopmeiners e Douglas Luiz

Getty Images

Locatelli ci sarà al Mondiale per Club?

L'infortunio alla caviglia rimediato ieri in Nazionale non impedirà adi prendere parte alcon la Juventus , che quest'oggi ha lavorato alla Continassa agli ordini di Igor Tudor con i giocatori che non sono partiti con le rispettive selezioni. Il centrocampista bianconero si è infortunato a poche ore dal suo approdo nel ritiro azzurro, pertanto non potrà scendere in campo nelle due importanti sfide contro Norvegia e Moldavia.Ha già fatto rientro a Torino e nei prossimi giorni si sottoporrà a terapie mirate per il suo problema fisico, ma sarà regolarmente convocato per la spedizione americana della Juventus: si tratta infatti di una lieve distorsione, che non ne compromette la partecipazione al torneo, secondo quanto riportato da Sky.

Le condizioni di Douglas Luiz e Koopmeiners

Intanto, arrivano aggiornamenti confortanti dall’ allenamento di oggi alla Continassa . In gruppo si è rivisto, abile e arruolabile al 100% dopo una stagione costellata di problemi fisici, inoltre migliorano anche le condizioni di, che ha preso parte in maniera parziale alla seduta, segnale positivo per il suo rientro dopo la lunga assenza dovuta all'infiammazione al tendine d'Achille.Buone notizie dunque per Tudor, al lavoro per preparare la prima storica edizione del Mondiale per Club, dove la Juventus rappresenterà l’Italia insieme all’Inter. La partenza, come noto, è in programma per il prossimo 14 giugno, dopodiché nei giorni successivi la Vecchia Signora scenderà in campo per le partite del girone contro Al Ain, Wydad AC e Manchester City.





