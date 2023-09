Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano della Nazionale Italiana. Le sue parole:Ritornare qui è sempre un onore, mi rende felice. Tutti noi abbiamo questa responsabilità: c'è un mister nuovo e tutti noi abbiamo voglia di conoscerlo e anche lui deve conoscerci. C'è energia e grande entusiasmo, siamo tutti veramente carichi. L'Europeo è un sogno che abbiamo realizzato ma ormai è il passato. Sono felice di essere di nuovo qui dopo un anno"."Il suo discorso ci ha emozionato, ha parlato di attaccamento alla maglia"."Va ringraziato per l'Europeo, poi le cose sono andate così e adesso basta... C'è il futuro da affrontare"."Quando ci si trova davanti ad una mancata convocazione la prima colpa è mia, il primo esame. Poi ho parlato con Mancini, lui aveva delle idee e io altre. Qualcosa si era incrinato, ma va bene così"."C'è stato un cambiamento nel mio modo di giocare, mi sto specializzando come play e sono felice di questo. Sono cambiate tante cose"."Abbiamo già una idea, una impronta di ciò che vuole fare il mister. Ci sta facendo vedere molte cose, cambieranno alcune cose. Dobbiamo seguire ciò che ci dirà e lo faremo"."Ho imparato diverse cose, non va mai dato nulla per scontato. Tutto si conquista col lavoro, con la determinazione. In questi anni ho avuto modo di maturare e riparte tutto da lì, dalla voglia e dalla determinazione. Lo scorso anno alla Juventus abbiamo vissuto un anno complicatissimo, ora alla Juve stiamo vivendo una situazione migliore"."Quello è uno dei ruoli più determinanti, bisogna essere bravi a mantenere l'equilibrio della squadra. Abbiamo fatto un solo allenamento con lui, ma sicuramente cercheremo di seguirlo. Io questo ruolo posso farlo, un passo che devo fare nel club è arrivare di più alla conclusione. Mi sto divertendo, ma ho giocato lì anche il primo anno alla Juventus".