Il rinnovamento parte del centrocampo. La Juve di Massimiliano Allegri non prevede interventi massicci sul mercato, ma verrà aggiustata, con il materiale a disposizione e con qualche colpo, sulla scia della rivoluzione. "Max vuole una squadra giovane e dinamica e la mediana deve essere il suo cuore pulsante. Ci vogliono freschezza, corsa e muscoli per ritrovare quell’equilibrio che è mancato sia con Sarri sia con Pirlo e che spesso ha messo nei guai la difesa", scrive la Gazzetta. Come sarà? Secondo la rosea, il primo nome è Locatelli, poi probabilmente un altro acquisto importante, attorno ai quali ricostruire il reparto intorno a lui, con Bentancur e Rabiot già candidati a indossare una maglia da titolare, mentre McKennie e Arthur partiranno in seconda fila. Occhio anche a Fagioli e Rovella, che possono completare il reparto.