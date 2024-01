La Juve, tramite il proprio sito ufficiale, dedica un pensiero a Manuel Locatelli per il suo 26° compleanno.È il terzo compleanno in bianconero per Manuel, che oggi - lunedì 8 gennaio 2024 - compieManuel, partita dopo partita, è diventato un punto di riferimento in mezzo al campo. Il suo spirito di sacrificio, il suo impegno e la sua professionalità sono un esempio per molti.Loca, a dire il vero, negli ultimi mesi ha già avuto molto da festeggiare: ci ha regalato un'emozionante vittoria segnando il gol decisivo a San Siro contro il Milan, ha prolungato il suo contratto e ha anche indossato la fascia di capitano, guidando - in assenza dell'infortunato Danilo - la squadra con grande leadership.Ora, ad attenderlo e ad attenderci, c'è una seconda parte di stagione intensa e importante e siamo sicuri che Manuel sarà pronto a dare continuità alle sue prestazioni e a lottare con e per la squadra, a partire dal quarto di finale di Coppa Italia di giovedì (11 gennaio, ndr.) contro il Frosinone, all'Allianz Stadium.