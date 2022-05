Si è unito anche Manuelal coro dei calciatori bianconeri che, in queste ore, dopo aver metabolizzato l'amarezza per la sconfitta in finale di, stanno pubblicando sui social pensieri e messaggi. Questo è quanto ha scritto sul suo profilo Instagram:"Ogni pagina nuova sai, sarà la storia di tutti noi …Questa è una pagina triste lo sappiamo , il rammarico è grande e c’è tanta delusione.Dovevamo fare di più .Ma dalle sconfitte escono gli uomini e noi abbiamo un solo obiettivo.Tornare a vincere con questa maglia .Juve per sempre sarà".