Tempo di statistiche finali per la Serie A 2023/2024.

I PRIMATI IN SQUADRA

DaDusan Vlahovic, eletto migliore attaccante del campionato (e premiato prima di Juve-Monza) è secondo in classifica marcatori dietro a Lautaro Martinez, ma compare in altre classifiche: secondo per tiri totali (110), quarto per tiri in porta (39).Nelle classifiche compaiono anche McKennie (terzo per assist, 7) e - sebbene non sia un dato conseguito in maglia bianconera Mati Soulé, primo per dribbling riusciti, 102Detto dei dati in cui spicca Dusan, soprattutto gol, tiri, conclusioni nello specchio, i vincitori degli "Oscar" di squadra sono:Manuel Locatelli - Primo per passaggi riusciti (1687) e contrasti effettuati (69)Federico Chiesa - Il bianconero che ha creato più occasioni (54) ed effettuato più dribbling (35)Gleison Bremer - Al primo posto per palle recuperate (196)Filip Kostic - Al primo posto per numero di cross (angoli compresi, 168)